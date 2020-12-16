شكرا لقرائتكم خبر عن توفاريتش: شباب الأهلي يبقى رقماً صعباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة أن مواجهة شباب الأهلي في دوري الخليج العربي الجمعة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن الفريق المنافس بغض النظر عن نتائجه السلبية الأخيرة يبقى من الفرق الكبيرة والأرقام الصعبة في المسابقة بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة، مؤكداً ثقته في لاعبي «الذئاب» بتقديم مباراة قوية واستعادة النتائج الإيجابية خاصة أن وضع الفريق بات غير مطمئن بالرغم من مستواه الجيد.

وقال توفاريتش: يجب على اللاعبين تلافي الأخطاء والهفوات أمام فريق بقامة شباب الأهلي المتحفز في ظل وجود مدرب جديد لديه..

وأرجع المدرب جوران استمرار مسلسل الهزائم واستقبال مرمى فريقه 9 أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة لقلة الخبرة وتكرار الأخطاء الفردية خاصة أن لاعبي الخط الخلفي من الشباب، كما عاب المدرب الصربي على لاعبيه تسجيل 8 أهداف فقط وهو رقم غير إيجابي في ظل وجود مهاجمين على مستوى عال.

وعن الغيابات نوه جوران إلى ان الفريق سيفقد جهود الثنائي حمدان ناصر وأوليفيرا بسبب بند الإعارة، إلى جانب الهولندي رولي للمباراة الثانية بسبب الإيقاف.

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