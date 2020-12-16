شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الوحدة يمر بمرحلة صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أهمية وصعوبة مباراة اتحاد كلباء ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فريقه يمر بمرحلة صعبة في الفترة الحالية.

وتابع: «مباراة كلباء مهمة للغاية، نفتقد عدداً من لاعبينا الأساسيين للإصابات وثقتنا كبيرة في قدرة بقية اللاعبين في القتال وتقديم الأفضل من أجل الفوز لأننا سنلعب أمام منافس يقدم مستوى رائعاً في الدوري».

وأشار رازوفيتش إلى أن الوحدة يفتقد الرباعي السلوفيني تيم ماتافز ومحمد برغش وفارس جمعة و المولدوفي لوفانور للإصابة، وقال: «أثق بقدرة اللاعبين البدلاء على أداء المهمة وإثبات أنفسهم، وعودة إسماعيل مطر الذي تعافى من الإصابة ستكون إضافة جيدة في المباراة».

وذكر رازوفيتش أن الوحدة يمر بمرحلة صعبة ولكنه متفائل، وقال: لدي تواصل مع الإدارة من أجل الحلول وكل شيء واضح أمامي، يجب علي أن أعمل بصورة جيدة وأن نلعب بروح عالية وأن يتم الحكم علينا في نهاية الموسم، الوحدة يمتلك فريقاً جيداً؛ لكنه منذ 4 جولات لم يلعب بتشكيلته الأساسية في ظل ظروف الإصابات.

وأوضح مدرب الوحدة أن مالابا مهاجم كلباء لاعب جيد ولكن غيابه لن يؤثر في المنافس لـنه فريق جيد وعلينا أن نركز على أنفسنا وأن نقدم أفضل وأن نستغل الفرص التي سوف تتوفر لنا في المباراة.

وفي رده على الانتقادات التي طالته للطريقة الدفاعية التي ظهر بها الوحدة قال: في الجولات الأولى كنا في قمة الفرق في تسجيل الأهداف، ولكن اللعب من دون مهاجمين أجبرنا على اختيار الأسلوب الدفاعي، وسوف نعتمد طريقة هجومية عندما يكتمل فريقنا بعودة المصابين، وحتى ذلك الوقت نعرف ما نريد وسنلعب بطريقة هجينة بين الدفاع والهجوم.