شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابى محاربة حقيقية للفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر كاتب سعودي، أن مواجهة أفكار الإخوان وقيادات التنظيم الإرهابى هي حرب حقيقة ومواجهة صارمة للفساد في المجتمعات العربية، فضلا عن مواجهة بث الشائعات والأكاذيب التي تختلقها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الدكتور عبد الملك المالكي الكاتب السعودي، في مقال نشره بصحيفة الرياض تحت عنوان: "لإخوان المتغلغلون في مفاصل الدول": "لن نضيف جديداً بعد القول الفصل الذي قالته هيئة كبار العلماء الموقرة قبل شهر من الآن في جماعة الخوارج "الإخوان المتأسلمين"، بما نصّه: "جماعة الإخوان" جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد".

وتابع :"فقط أعود للتذكير بقول الأمير الدكتور ممدوح بن عبدالعزيز في هذه الجماعة المنحرفة يوم العشرين من سبتمبر 2017، وهو يحذر من فكرهم المتغلغل في مفاصل الدولة منذ أكثر من 30 عامًا، وهو الخبير بهم وبفكرهم الضال القائم على زعزعة أمن الدولة واقتناص أشباه الفرص للنيل من الحكومات والدول وتقويض الأمن وزعزعة وحدة الأوطان".

وتابع: "الإخوان هم رأس الحربة القائمة على تقويض المجتمع بقضايا الفساد وبث الشائعات وتشويه كل المكتسبات للوطن والمواطن، ومحاربة الفاسدين".