شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الحكومة عن مجلس النواب فى نهاية الفصل التشريعى الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الثلاثاء فصله التشريعي الأول ( 5 سنوات) وذلك بفض دوره الانعقاد السادسة منه، مارس خلالها دوره التشريعى والرقابي بامتياز.

وفى الختام كانت هناك كلمه للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية عن دور مجلس النواب وكيفيه التعاون فيما بينهم ونستعرض تفاصيلها في السطور الآتية:

1- أكد الوزيرعلى تقدير الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهود المجلس النيابى الوطنية الخالصة خلال الفصل التشريعى، قائلًا: "نهنئكم على انتهائه بتوفيق وسداد".

2- أعرب الوزير عن سعادته الشخصية بأن اتيحت له فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد ليشهد جهوده ودوره التشريعى والرقابى.

3 - أكد حرصه وكل زملائه الوزراء ونوابهم بكل ما وسعهم الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلس النواب الموقر ولجانه.

4- توجه الوزير بالتهنئة لرئيس مجلس النواب على ثقة شعب مصر العظيم به لتستمر ممثلا له لفصل تشريعى أخر، بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب النواب الموقرون الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعى القادم".

5- توجه المستشار علاء الدين فؤاد، بالشكر للنواب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات وقال لهم : "أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك".

6 - وجه الشكر إلى وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمامه المجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، ونائبة المستشار أحمد المهدي.