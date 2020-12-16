الرئيس المصري يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثاتها بقصر الاتحادية

ودّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب زيارته للقاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، علق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على استقباله لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وكتب الرئيس:"شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".