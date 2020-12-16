النفط العراقية تعلن إخماد حريقي البئرين في حقل خباز بكركوك

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل صغير بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر.

وجاء في بيان للوزارة أن فرقا فنية من شركة نفط الشمال الحكومية تمكنت من إخماد النيران في بئر ثانية في حقل خباز الذي ينتج 25 ألف برميل نفط يوميا ويقع بالقرب من مدينة كركوك.

وكانت قد قالت وزارة النفط العراقية، إنها أخمدت حريقا في أحد بئرين

للنفط في حقل صغير بشمال البلاد أشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات.

وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.

وألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على مسئول خلية إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية يوم الثلاثاء - أن "مفارز وكالة الاستخبارات

المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو طلحة، المسؤول عن خلية إرهابية نشط عملها بين محافظتي كركوك ونينوى".



وأوضحت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واستيقظت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق مختلفة، استهدفت 4 منها محلات لبيع المشروبات الكحولية، بحسب مصادر أمنية رسمية.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، وهي مؤسسة تتبع لوزارة الدفاع العراقية، أن خمس عبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.