التشيك تسجل 7889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك نحو 7 آلاف و889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الأربعاء أن الإصابات اليومية الجديدة مثلت ارتفاعًا بنحو 2000 حالة عن تلك التي سُجلت خلال الأيام الماضية.
وقد وافقت حكومة جمهورية التشيك على نقل البلاد إلى المستوى الرابع من نظامالتحذير من الوباء المكون من خمسة مستويات في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أنه سيتم إعادة العمل بحظر التجوال الليلي من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، كما لن
وأوضح بابيش - بحسب راديو "براغ الدولي" - أنه سيتم السماح للمتاجر والخدمات بالبقاء مفتوحة مع تطبيق تدابير النظافة الصارمة، بينما المطاعم والفنادق والملاعب الرياضية والمرافق الأخرى التي ستضطر إلى الإغلاق نتيجة للإجراءات سيتم تعويضها بالكامل.
واعتذر رئيس الوزراء عن القرار، لكنه أكد أن تدهور الوضع الوبائي لم يترك للحكومة أي خيار آخر.
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