موسكو: عودة 433 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 433 لاجئا منهم 130 إمرأة و221 طفلا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا أيضا إلى عدم عودة أي من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد.
وأضاف البيان، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي
زأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشاركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 37 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات: إدلب (16) وحلب (4) واللاذقية (15) وحماة (2).
ذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها يوم الثلاثاء - أن الجانب التركي في اللجنة أعلن رصد 15 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتسنَ له التأكد من الانتهاكات التي رصدها الجانب التركي.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.
يشار إلى السلطات السورية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها إسرائيلي الصنع، إضافة إلى طائرة استطلاع من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية.
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