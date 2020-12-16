رومانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورورنا

سجلت رومانيا أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إذاعة "صوت رومانيا" اليوم الأربعاء - إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا في البلاد (بكوفيد-19) بلغ أكثر من 565 ألف شخص، كما وصلت حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس نحو 13 ألفًا و700 حالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها ستوفر لمديريات الصحة العامة في جميع أنحاء رومانيا نحو 600 جندي بهدف دعم

الجهود المبذولة في العموم من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال الفترة المقبلة.أما سلطات البلاد فقد أوصت الرومانيين الحد من حركة السفر خلال عطلات فصل الشتاء من أجل احتواء انتشار الفيروس، كما أنه من المرجح وصول أول لقاحات ضد كوفيد-19 إلى رومانيا خلال الفترة بين عيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و819 ألفا و551 حالة، الأربعاء.

في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24

ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.