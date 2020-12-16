بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونًا و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفًا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونًا و819 ألفًا و551 حالة، الأربعاء.

في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس

كورونا المستجد حول العالم:

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24

ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة

20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقامًا قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.