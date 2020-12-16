مقتل 13 شرطياً أفغانياً في هجومين لـ«طالبان»

سيف اليزيد - أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، مقتل 13 شرطياً أفغانياً على الأقل في هجومين لعناصر من «طالبان» على نقطتي تفتيش في شمال البلاد.

واقتحم المسلحون وسيطروا لفترة وجيزة على الحاجزين على مشارف «بولي خمري»، كبرى مدن ولاية بغلان، بحسب المسؤولين.

ونقل القتلى وخمسة جرحى إلى مستشفى الولاية، بحسب مدير المرفق عين الدين سياد.

وأكد أحمد جاود بشرات المتحدث باسم شرطة الولاية، الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي حادثة منفصلة الأربعاء أيضاً، قتل خمسة عناصر أمنيين و17 عنصراً من «طالبان» عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزغان (جنوب)، وفق مسؤول آخر.

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