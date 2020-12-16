النرويج تتوقع استمرار قيود كورونا حتى الربيع القادم

سيف اليزيد - حذرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الأربعاء، مواطنيها من أن إجراءات تقييدية عدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قد تستمر حتى الربيع القادم، رغم قرب بدء حملة تطعيم عامة ضد الفيروس.

وأضافت سولبرج، للصحفيين خلال مؤتمرها الصحفي الاعتيادي في نهاية العام، إنه أمر جيد أن يخطط النرويجيون لصيف طبيعي تقريبا العام المقبل.

وقالت: «أعتقد أنه أمر جيد أن الناس يخططون، ولكن عليكم أن تخططوا على أن صيف 2021 لن يكون تماما مثل صيف 2019».

ومن بين العقبات المحتملة عدم توفر اللقاحات بكمية تكفي الجميع.

وقالت سولبرج إنها لا تتوقع أن تكون ضمن أول من يحصلون على اللقاح في النرويج.

وأضافت: «أنا بصحة جيدة وأبلغ من العمر 60 عاما. لذلك، لست من الفئات التي تتمتع بالأولوية في الحصول على اللقاح في البداية».

وتتوقع الحكومة النرويجية بدء عملية التطعيم في فترة ما بعد عيد الميلاد، ومع بداية العام الجديد.