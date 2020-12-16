عقوبات أميركية على شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ 9 دقائق

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وفي حين أشارت الخزانة الأميركية إلى أن الصادرات البتروكيماوية تشكل مصدر تمويل مهم لإيران، قالت إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية: “سنعاقب أي شخص يدعم أنشطة تصدير البتروكيماويات الإيرانية”.