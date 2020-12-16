فريق دولي إلى الصين الشهر المقبل للبحث عن أصل كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن يتوجه الفريق الدولي الذي شكّلته منظمة الصحة العالمية للبحث حول مصدر الفيروس الذي تسبب بجائحة كوفيد-19، إلى الصين في كانون الثاني/يناير.

وقال المتحدث هيدين هالدورسون لوكالة فرانس برس: ”يمكن أن أؤكد أن ذلك سيحصل في كانون الثاني/يناير“.

وأكدت ذلك تصريحات أدلى بها خبراء لوسائل إعلام.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و809 آلاف و741 إصابة ، منذ تفشي فيروس كورونا في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و819 ألفا و551 حالة، الأربعاء.

وكانت الصين قد أغلقت سوقا للحيوانات البرية، في ووهان، البؤرة الأولى لتفشي المرض، مع بدء الأزمة، بعد يوم من اكتشاف أن بعض الحالات المصابة كانت بين تجار السوق أو ممن قاموا بزيارته.

ويرى خبراء المنظمة أن الفيروس أتى من الخفافيش، مرجحين وجود حيوان وسيط آخر ساهم بانتقال الفيروس.

وتعيش الحكومات والعلماء حالة ترقب شديد لنتائج تحقيق المنظمة بشأن التفشي، خصوصا واشنطن، التي ضغطت بقوة من أجل إتمام الأمر.