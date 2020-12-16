الصحة العالمية تحذر أوربا من “خطر كبير” لعودة انتشار كورونا مطلع عام 2021

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بوضع الكمامات، خلال تجمعات العائلات في عيد الميلاد، واحتفالات نهاية السنة في أوربا، محذرة من “خطر كبير” لانتعاش الوباء في أوائل عام 2021.

وقال الفرع الأوربي للمنظمة ذاتها، في بيان له، إنه بالنظر إلى تطور وباء “كوفيد -19” في أوربا “هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد، في الأسابيع، والأشهر الأولى من 2021″، داعيا إلى “وضع الكمامات، والتباعد الاجتماعي”، خلال احتفالات نهاية العام.

وأوضحت المنظمة نفسها أنه “قد يبدو وضع الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء، والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين، وسالمين”.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بتنظيم اللقاءات في الهواء الطلق، إذا كان ذلك ممكنا، داعية إلى الحد من عدد الضيوف، واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى في حال تنظيم اللقاءات في داخل البيوت.

وسجل الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم 53 بلدا، من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة، ونحو 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالى 1,7 مليون إصابة جديدة بالإضافة إلى أكثر من 34.500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعة جديدة من القيود حيز التنفيذ، اليوم، في العديد من البلدان الأوربية، لكبح انتشار الوباء، مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا، والمملكة المتحدة.