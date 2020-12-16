ولاية أمن بني ملال تنفي “واقعة الملثمين” في واد زم

ذكر بلاغ لولاية أمن بني ملال أنه تفاعل مع تدوينة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورد فيها أن شخصين ملثمين حاولا تعريض أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك على مستوى القنطرة، الرابطة بين حي المسيرة، والحي الصناعي في مدينة واد زم.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن مراجعة المعطيات، والسجلات الممسوكة لدى مفوضية الشرطة في مدينة واد زم أن مصالح الشرطة القضائية، والأمن العمومي لم تسجل أية واقعة تتضمن المعطيات الواردة في التدوينة المنشورة، كما تبين أن مصالح الشرطة في المدينة ذاتها لم تتوصل بأية شكاية، أو وشاية حول هذه الجريمة المفترضة.

وأضاف البلاغ ذاته أن ولاية أمن بني ملال تشدد على حرص مصالحها على تدعيم عملياتها الأمنية، وكذا التفاعل الإيجابي، والفوري مع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن، وضمان سلامة المواطنات، والمواطنين.