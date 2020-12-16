حرب الطرق.. حادثة سير مميتة تنهي حياة شاب ضواحي أكادير

لقي ثلاثيني مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام سيارة عائلية بدراجة نارية في الطريق الجهوية رقم 114، الرابطة بين أكادير، وأولاد تايمة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع شاب، يبلغ من العمر 37 سنة، بعد اصطدام دراجة نارية بسيارة عائلية، ما تسبب له في نزيف حاد، عجل بوفاته في عين المكان .

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 7 أشخاص، فيما أصيب 1644 آخرين بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1267 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 دجنبر الجاري.