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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفًا عزيزًا فى بلده الثانى مصر، معبرًا عن الامتنان بلقائه مجددًا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، تلك العلاقات التى أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر عبر عقود ولتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة فى إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك، حيث أثبتت السنوات الأخيرة فاعلية تلك العلاقات فى مواجهة المخاطر التى استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.
وفى هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات، مشيرًا سيادته إلى الحرص المشترك للمضى قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
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