ننشر تفاصيل زيارة ولي عهد ابوظبي للقاهرة

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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة". وأضاف: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها". وترتبط دولتا مصر والإمارات بعلاقات راسخة تكللت بزيارات متبادلة بين قياداتها بلغت نحو 22 زيارة منذ 2014، حيث تعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وجسور الصداقة بين البلدين.

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