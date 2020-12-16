تقرير يكشف قوة العلاقات المصرية الإماراتية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.



واستقبل الرئيس السيسي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط انتظام كامل للخدمات المرورية والأمنية بمحيط صالة رئاسة الجمهورية بالمطار.

تاتي زيارة ولي عهد أبو ظبي إلي القاهرة، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .

وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية ، تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقال محمد عز الدين، مدير تحرير الأهرام المصرية، إن هناك اتفاقا وتنسيقا شاملا بين مصر والإمارات فيما يخص مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية منذ القدم، كما ان علاقات الدول العربية مع مصر تعتمد على الاحترام المتبادل والتفاهم.

وأضاف محمد عز الدين، ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الإمارات تشهد انطلاقة اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى دورها فى مكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية جيدة وأهدافها مشتركة.

وتابع أن العلاقات المصرية الإماراتية بما تمثله من انطلاقة واعدة تمثل رمانة ميزان للأمن والاستقرار فى المنطقة بالإضافة إلى تعاون البلدين فى قضية مكافحة الإرهاب وجعلها من أهم الملفات.