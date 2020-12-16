شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعي: هواء لندن "قاتل" والان نبدء بالتفاصيل

قرر مساعد طبيب شرعى بريطاني، للمرة الأولى، أن شخصا توفى جراء تلوث الهواء.

وكانت إيلا كيسي-ديبراه في سن التاسعة في 2013 قد توفيت بعدما أصيبت بأزمة ربو مميتة.

ولطالما نظمت والدتها روزموند كيسي-ديبراه حملة للاعتراف بالتلوث على أنه السبب وراء وفاة ابنتها بعدما ظهرت أدلة جديدة عن وجود مستويات تلوث خطيرة في الهواء بالقرب من منزلها، الذي كان يقع على مسافة 25 مترا من طريق ساوث سيركيولر رود في لويشام بجنوب شرق لندن، في .2018

وبعد نشر الأدلة الجديدة بعدها بأربع سنوات، أبطلت محكمة عليا الحكم وسمحت بإجراء تحقيق جديد العام الجاري.

وبحسب وكالة برس أسوسيشن، قال مساعد الطبيب الشرعي فيليب بارلو: "سوف يكون قراري أن إيلا توفيت جراء أزمة ربو ساهم فيها التعرض لتلوث هوائي مفرط".

وقال إنه قبل وفاة إيلا في 2013 تعرضت لـ"مستويات من ثاني أكسيد النيتروجين وجسيمات دقيقة تزيد على توجيهات الصحة العالمية" الذي كان "المصدر الرئيسي لتعرضها له هو انبعاثات عوادم المركبات".