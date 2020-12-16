معمرتان تونسية وإسبانية تتغلبان على كورونا

تونس ـ عواصم ـ وكالات: كشف مصدر طبي في تونس عن شفاء معمرة تونسية من فيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للحجر الصحي، وأعلن المسؤول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين منصف المحمدي عن شفاء المعمرة البالغة من العمر 101 عام بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوما) في منزلها بمعتمدية سبيبة. وقال المحمدى لإذاعة موزاييك الخاصة “إن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء”. وفي إسبانيا ذكر مستشفى جريجوريو مارانيون في مدريد أن مريضة إسبانية تبلغ من العمر 104 أعوام، تدعى إيلينا، خرجت من المستشفى بعد أن عانت من التهاب رئوي بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت قد أمضت 14 يوما في المستشفى تتلقى العلاج. وأوضح الدكتور ألفارو أليخاندري دي أونا، من دائرة الطب الباطني إن إيلينا قد شفيت تماما، وفي العام الماضي تغلبت على الإنفلونزا، كما تغلبت هذا العام على الالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كوفيد19″.