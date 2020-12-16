نقل اللقاحات جوا يعطي دفعة لشركات الطيران المتضررة

باريس ـ عواصم ـ رويترز: تستعد شركات طيران تضررت بشدة من جائحة كوفيد19 للعب أدوار مهمة في توزيع لقاح الوقاية من المرض بما يبشر بإعطاء دفعة فورية لقطاع الطيران بشكل عام ولتعافيه ونجاته من الأزمة، وهناك تحديات ضخمة أمام شركات الطيران التي ستتولى النقل الجوي وأمام شركات الأدوية والإمدادات اللوجيستية والحكومات والوكالات الدولية التي تخطط حاليا لنشر اللقاحات عبر شبكات تعاني كلها من أثر الجائحة. ويقول خبراء إن الجهود الهائلة لنقل اللقاح من شأنها أن تساعد شركات الطيران التي ستنفذها على تقليص خسائرها بسبب الأزمة وستأتي كذلك بفوائد إضافية للقطاع بشكل عام من خلال دعم تسعير عمليات الشحن وعائداتها واستعادة المسارات الجوية التي توقفت، وتقول مديرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين إن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن هو البداية فحسب. وأضافت مؤخرا “توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هو ما سيتطلبه الأمر للوصول للهدف النهائي”. والشركات التي تتأهب لتكون لها أدوار كبرى في هذا الصدد هي شركات الطيران المتخصصة في الشحن وتلك التي لها أذرع كبيرة في مجال الشحن مثل “لوفتهانزا” الألمانية و”إير فرانس ـ كيه.إل.إم” و”كاثاي باسيفيك” ومقرها هونج كونج.