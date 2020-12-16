بالصور.. طوق بشري حول ساحة الحبوبي

فرضت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، طوقاً حول ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية. وتُظهر الصور أدناه، التي التقطتها عدسة الخليج 365، انتشاراً أمنياً كثيفاً في ساحة الحبوبي ومحيطها.



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