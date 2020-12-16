الحوثي يقصف الضالع.. جرائم حرب ضد المدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على المناطق السكنية شمالي محافظة الضالع اليمنية، وهو ما وصفته الحكومة الشرعية بـ"جرائم حرب".

وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي، استهدفت مناطق سكنية في قرية "بيّه" شمالي مديرية قطعبة، بعدد من قذائف المدفعية، ما أسفر تدمير منزل ومقتل رب الأسرة التي كانت تقطنه، ويدعى سامي سعيد ناشر.



وأشارت المصادر، إلى أن القصف الإرهابي الحوثي المتواصل من الثلاثاء وحتى مساء اليوم الأربعاء، أسفر عن موجة تهجير للسكان في القرى الواقعة شمالي قعطبة وترويع النساء والأطفال.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الاستهداف الحوثي المتعمد للمدنيين شمالي الضالع هو "جرائم حرب".

وقال الوزير اليمني، في تغريدة على "تويتر"، إن مليشيا الحوثي تواصل استهدافها للقرى المأهولة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

ويأتي القصف الحوثي الهستيري على المناطق السكنية، جراء الهزائم التي تلقتها من قبل القوات اليمنية المشتركة في الضالع، والتي انتهت بدحر المليشيات من مناطق "القهرة" و"السبعة".