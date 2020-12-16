إيران تمنع تواصل السويد مع معارض معتقل يحمل جنسيتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السويد (الأربعاء) أن إيران لم تمنح قنصلها في طهران الإذن بمقابلة معارض سويدي من أصل إيراني تبين أنه محتجز في الجمهورية الإيرانية بعد اختفائه خلال زيارته تركيا في أكتوبر (تشرين الأول).



وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد تحدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) عن اعتقال حبيب شعب، وهو معارض سياسي يعيش في منفاه في السويد.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية الثلاثاء أن دبلوماسييها لم يُسمح لهم حتى الآن بمقابلة شعب الذي يحمل الجنسية السويدية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إريك كارلسون لوكالة الصحافة الفرنسية: «بمجرد أن تبلغنا التقارير، بدأنا بتحري الأمر من خلال بعثاتنا في تركيا وإيران. كما أثرنا القضية مع سفيري تركيا وإيران في ستوكهولم».

وتتهم طهران شعب بأنه قيادي في الجماعة المعارضة المعروفة باسم «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، لكنها لم تذكر أي تفاصيل حول كيف انتهى به الأمر معتقلاً في إيران، إلا أنه كان قد اختفى خلال زيارته تركيا منتصف أكتوبر.

وتوترت العلاقات بين السويد وإيران الشهر الماضي بعدما حضت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي طهران على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي قبل ثلاث سنوات بتهمة التجسس