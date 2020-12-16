رئيس الانتقالي: تم التوافق النهائي بشأن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي أنه تم التوافق النهائي على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض.



جاء ذلك في بيان أوردته قناة عدن المستقلة منسوبا للزبيدي الذي أضاف وفقا للبيان أن قائمة حكومة ”سوف يتم إعلانها بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات العسكرية، يليها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة.“

وذكر الزبيدي أن ”اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن، ويوفر محطة محورية على طريق تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته المشروعة، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكاً استراتيجياً مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي“.

وتابع أن ”المجلس الانتقالي الجنوبي يثمن عالياً الجهود التي بذلها الأشقاء في دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية تجاه مجابهة تهديدات ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإفشال المخططات المعادية التي تستهدف الأمن القومي العربي“

وأكد الزبيدي أن ”المجلس سيظل شريكا استراتيجيا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي“، وأنه ينظر ”بتقدير كبير لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائب وزير الدفاع المتفانية تجاه دعم عملية التنمية وإعادة الإعمار في محافظات الجنوب المحررة، والتخفيف من وطأة معاناة مواطنينا“