شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن زايد يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى جمهورية مصر العربية.



وقال على حسابه في تويتر "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها"

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