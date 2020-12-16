شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ضابط وفقدان طيارين بسقوط مروحية جزائرية في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، عن سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بمحافظة تيبازة. وقالت، في بيان، إن الحادث وقع أثناء قيام طاقم المروحية بمهمة تدريبية صباح الأربعاء، ما أسفر عن مصرع ضابط برتبة ملازم أول وفقدان طيارين يجري البحث عنهما. وعلى إثر الحادث أمر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

ووثق مواطنون جزائريون كانوا على عين المكان لحظة السقوط مباشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة «الخبر» أن الحادثة وقعت على بعد حوالي، ميل بحري، بين منطقتي، بوهارون وعين تاقورايت. وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفوقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.