شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وصول أول شحنة من لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن المملكة تسلمت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 صباح الأربعاء وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وكشف أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل إلى 100 ألف في اليوم الأول من بدء التسجيل.

وقال الربيعة، في كلمته خلال ملتقى ميزانية 2021: «يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة وتوفره للجميع في أقرب فرصة». وطلب من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح وأكد مجدداً أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت لقاح فايزر وبيونتك المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لترتفع الحصيلة إلى 360335 حالة إصابة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة إلى 6080 حالة وفاة، بينما تعافى 199 حالة مصابة بـ«كوفيد 19» لتصل حصيلة الشفاء إلى 351192 حالة شفاء.

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