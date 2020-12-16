شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات تطال رئيس وزراء اليابان لحضوره «دعوات عشاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان، لانتقادات لحضوره دعوات عشاء بمناسبة نهاية العام، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من تحذيره للناس من التجمعات الكبيرة وتجنب حضور الحفلات، حضر «سوجا» عدة حفلات في الأسبوع الماضي ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن سياسيين بينهم أعضاء في ائتلافه الحاكم.

وقال جون أزومي عضو البرلمان المعارض، إن رئيس الوزراء حضر حفل عشاء في مطعم شهير بطوكيو يوم الاثنين، مضيفاً: «رغم حديثهم للناس عن ضبط النفس.. يأكلون اللحم في مطعم فاخر ويستمتعون بأوقاتهم» في إشارة للرئيس، وتابع «التأييد الشعبي يمكن أن ينهار».

من جانبه، قال ريوتاري سوجي، الذي حضر العشاء: «كان حفلاً بمناسبة نهاية العام.. وإنهم تحدثوا عن البيسبول».

وأضاف في حديثه للصحفيين خارج المطعم، «نادم على حضور حفل العشاء»، وتابع «أشعر بالندم على ذلك لأنه تسبب في سوء تفاهم بين الناس».