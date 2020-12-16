شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات كاراباخ تتهم أذربيجان بأسر عشرات الجنود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان: «رويترز»

اتهمت سلطات إقليم ناجورني كاراباخ، قوات أذربيجان، الأربعاء، بأسر عشرات الجنود على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعاً على الإقليم استمر ستة أسابيع.

وكانت وزارة الدفاع في الإقليم قد قالت في وقت سابق، إنها فقدت الاتصال بعدد من المواقع العسكرية، الثلاثاء، وإنها أجرت عمليات بحث طوال الليل، لكنها لم تعثر على الجنود.

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