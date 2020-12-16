شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 10 حالات وفاة و935 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد وتعافي 797 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس «كورونا» إنه تم إجراء 2088 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية نتج عنها عدد حالات الإصابات المعلنة وهي النسبة الأعلى عالمياً اذ تبلغ نسبة الإصابات إلى الفحوصات 44.7%.

وذكرت أن إجمالي تراكمي المصابين 30146 إصابة والحالات النشطة 8851 حالة والمتعافين 21075 حالة وإجمالي الوفيات 220 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 364 حالة، وإجمالي الحالات الخطرة والحرجة 229 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.