شكرا لقرائتكم خبر عن غنتوت يتوج ببطولة الإمارات الدولية للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

توج فريق غنتوت للبولو بطلاً لكأس بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين بعد فوزه على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 4.5/10 في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت في العاصمة أبوظبي.

ونظم البطولة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وحظيت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وراعي رياضة البولو، وهي أولى بطولات الموسم الرياضي الحالي 2021-2020.

وحضر النهائي وقام بتتويج الفريق البطل بالكأس الذهبية والوصيف بالكأس الفضية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي ورافقهم زايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي للنادي وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقام زايد خليفة زايد العبودي الزعابي بإهداء درع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو التذكاري اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وذلك لرعايتهم ودعمهم ومشاركتهم في فعاليات البطولة.