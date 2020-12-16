شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أزياء على كثبان رملية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتواجد مشاهدون أو مؤثرون أو مصممو أزياء في عرض بيت أزياء «سان لوران» لمجموعته من أزياء النساء لصيف 2021، فقط طائرة مسيّـرة تلتقط صور عارضات يمشين على كثبان رملية وسط رمال الصحراء ذهبية اللون.

وتتنافس بيوت الأزياء الفرنسية كل عام على الفوز بأجمل الأماكن في باريس وأكثرها سحراً لاستضافة عروضها للأزياء لكن مع إغلاق مثل هذه الأماكن بسبب جائحة «كورونا» تتنافس بيوت الأزياء الآن على مواقع خلابة لتقديم عروضها على الإنترنت.

وفي الموجة الأولى من الجائحة كسر سان لوران عادة تقديم عرض لملابس النساء مرتين كل عام في باريس. وبدأ عرض أحدث مجموعاته، وهي من تصميم أنتوني فاكاريلو، الثلاثاء بفيلم مدته 10 دقائق عن أزياء فاكاريلو يحمل اسم «أتمنى لو كنت هناك».

وارتدت مجموعة من العارضات، اللائي كن تعانين من السير على الرمل بأحذية ذات كعوب عالية، مجموعة من فساتين السهرة في حين عرضت مجموعة أخرى حللاً رسمية تناسب غرف الاجتماعات.

ومع حلول الليل على الصحراء رفض سان لوران الإفصاح عن مكان العرض مكتفياً بالقول: «إنها صحراء في الشمال».

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