شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم مجمع تنس ينظم 50 بطولة دولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف نادي «هاب تنس» أحدث مجمع تنس بالإمارات تدريبات كافة المنتخبات الوطنية للتنس في بادرة تجسد العلاقة المجتمعية الطيبة التي يجب أن تكون بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية لدعمها وتطوير مستويات لاعبينا ومن ثم تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الصعد كما قام بتعيين مدرب عام منتخباتنا الوطنية عمر بهروزيان «كبير مدربين» بالنادي.

ويقام «هاب تنس» الذي يزين واحة السليكون بدبي على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 9 ملاعب حديثة صممت وفق أحدث التقنيات العلمية الرياضية، حيث قامت شركة موسكو الأمريكية بخدمات الإنارة والتي أنارت ملاعب أستراليا المفتوحة وويمبلدون، وقامت شركة مابي الإيطالية الشهيرة بتركيب أرضية الملاعب.

ويقدم النادي خدمات احترافية ومن المقرر أن يستضيف 80 بطولة منها 50 بطولة دولية، وهو يضم غرفاً لتبديل الملابس ولاستراحة اللاعبين إلى جانب غرف للحكام وللعلاج الطبيعي وغرفة شد المضارب وصالة حديثة للياقة البدنية ومغسلة وسوبر ماركت ومتاجر ومطاعم ومكاتب للإدارة وملاعب للأطفال ومضمار للجري.

وحصل النادي بدعم من اتحاد الإمارات للتنس والاتحاد الدولي على استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية بينها بطولات الخليج وغرب آسيا وبطولات المستقبل وكأس ديفز وغيرها من البطولات.

وقال ليث العاني مدير عام النادي: إن احتضان كافة المراحل السنية لمنتخباتنا الوطنية هو واجب مجتمعي والنادي لن يدخر جهداً في سبيل دعم منتخباتنا الوطنية لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية في كافة البطولات المحلية والدولية.

ونوه العاني إلى أن بروتوكول التعاون مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي لن يتوقف عند تنظيم البطولات، بل سيسعى النادي إلى إقامة دورات تدريبية وتحكيمية لصقل حكامنا ومدربينا سعياً لتطوير كل جوانب اللعب بالإمارات.