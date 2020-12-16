الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة على مؤيدي لوكاشينكو

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على داعمي الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، حسبما قال دبلوماسيون بعد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء.
وقال الدبلوماسيون إن العقوبات تتعلق بـ29 فردا إضافيا وسبع منظمات، بما في ذلك رجال أعمال وشركات.
وتردد أن الإجراءات تشمل حظرا على ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول وحظر سفر.
ومن المقرر أن يتم تبني العقوبات -الحزمة الثالثة على بيلاروس التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي- رسميا خلال اجتماع للمجلس الأوروبي غدا الخميس.
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