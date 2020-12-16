فرنسا ترفع الحجر الصحي الشامل وتعلن حظر التجوّل الليلي

رفعت فرنسا اليوم، الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، حجرها الصحي الثاني منذ بداية وباء كورونا، تزامنا مع أعياد الميلاد
في المقابل، أقرت الحكومة حظر التجول من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا.
ودعت السلطات المواطنين إلى تفادي تجمع أكثر من 6 أشخاص بالغين خلال الإحتفال بليلة عيد الميلاد، والبقاء في البيت ليلة رأس السنة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس قد أعلن مؤخرا أن إعادة فتح المراكز الثقافية مثل المتاحف ودور السينما والمسارح، ستؤجل ثلاثة أسابيع على أن تتمّ إعادة تقييم الوضع في السابع من جانفي.
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