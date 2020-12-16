دعوة الى الإسراع برسم وتوحيد الحدّين الاداري والترابي بين ولايتي قبلي ومدنين

دعا الحاضرون خلال الاجتماع الذي دعت له عشية اليوم السلط المحلية ونشطاء المجتمع المدني في دوز إلى الاسراع برسم وتوحيد الحدين الاداري والترابي بين ولايتي قبلي ومدنين وبين مختلف المعتمديات والبلديات بالجهة لتجنب الاشكاليات والنزاعات التي تجدّ من حين لاخر جراء التداخل بين الحدود.

واوضح عدد من نشطاء المجتمع المدني خلال هذا الاجتماع الذي انتظم بدار الثقافة محمد المرزوقي و خصص للتشاور حول سبل تجاوز تداعيات الخلاف الذي جدّ بين أهالي منطقتي دوز وبني خداش و السعي الى تهدئة الخواطر بين الطرفين ان إسشكالية الاراضي الاشتراكية تمثّل قنبلة موقوتة بين الجهات تسبّبت عديد المراة في اشتباكات مماثلة كانت لها نتائج وخيمة على السلم الاهلي محملين السلط الجهوية والامنية نتيجة ما آلت إليه الاوضاع في منطقتي العين السخونة وبئر السلطان في ظل التاخر في معالجة النزاع العقاري والتاخر في التدخل السريع لمنع الاشتباك بين الطرفين مما ادى الى انفلات الاوضاع ووقوع اصابات خطيرة بين الطرفين ادت الى وفاة شخصين من منطقة بني خداش، معبّرين عن رفضهم لمثل هذه الاحداث العنيفة التي تمس من علاقات الجوار والتاخي بين اهالي المنطقتين.

واشار بعض الحاضرين الى ضرورة الاسراع باعادة تكوين مجالس التصرف المنحلة بدوز لانها تمثل الطرف الوحيد القادر على حل الاشكاليات العقارية فضلا عن الوقوف ضد عمليات التحريض الممنهج عبر صفحات التواصل الاجتماعي او بعض وسائل الاعلام الذي يزيد في تأجيج الاوضاع والزجّ بأهالي المنطقتين في خلافات لا طائل من ورائها ، داعين الى إشراك الشباب في التشاور حول الحلول المطروحة .

كما اقترح عدد من اهالي دوز تحوّل وفد من المنطقة بعد تهدئة النفوس لتقديم واجب العزاء في ضحيّتي الاشتباكات والعمل على تجاوز تداعيات الخلاف بين المنطقتين اللتين تجمعهما علاقات تاريخية وعلاقات مصاهرة، معبّرين عن رفضهم لبعض الحلول المسقطة والتي لا يمكن ان تعالج الاشكالية ولن تزيد الا في تازم الاوضاع وتعطيل مصالح المواطنين ومنها أساسا قرار حظر التجوال بمعتمديتي دوز الشمالية والجنوبية بداية اليوم والى حين اشعار اخر من الساعة الرابعة بعد الزوال الى الساعة الخامسة صباحا.

يشار الى ان الحركة بدت طبيعية في مدينة دوز في حدود الساعة الخامسة مساء وفق ما عاينه مراسل (وات) حيث أن كافة المتاجر مفتوحة وحركة مرور السيارات والمواطنين بالمدينة على عادتها خاصة وان غالبية » المرازيق » أهالي دوز وبعض المنظمات على غرار الاتحاد المحلي للفلاحين بدوز الشمالية و المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد عبّروا في بياناتهم عن رفضهم لهذا القرار.