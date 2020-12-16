تسجيل 261 إصابة جديدة بكورونا في الكويت ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146971 حالة دون تسجيل أية حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس عند 913 حالة.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء

الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3149 حالة.



وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24

الماضية بلغ 6633 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1196920 فحصًا.



وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كل وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة الرسمية والجهات الرسمية الأخرى في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الأسهام في احتواء انتشار الفيروس.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 310 إصابات في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142909 حالات.

