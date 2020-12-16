البرلمان العربي يؤكد دعمه للبحرين ضد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية

سيف اليزيد - أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها رئيس البرلمان عادل العسومي إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، في برقيته، الدور الكبير الذي يقوم به ملك البحرين وقيادته الحكيمة في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني سياسة خارجية رسّخت المكانة المتميزة لمملكة البحرين وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فاعل في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه الشديد لما وصلت إليه مملكة البحرين، وما حققته من إنجازات هامة في شتى الميادين من نهضة واستقرار وتنمية، والسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الازدهار والعيش الكريم للشعب البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لملك البحرين.

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