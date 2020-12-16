العاهل البحريني: لقاح كورونا مجاني و”اختياري” للمواطنين والمقيمين

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الملك حمد بن عيسى آل خليفة
اعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.
وأشار العاهل البحريني في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: “ستبدأ البحرين قريبا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين”.
وأضاف: “كلنا أمل بأننا مقبلون قريبا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.
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