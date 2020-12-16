مصرع ضابط وفقدان اثنين في سقوط مروحية عسكرية شرق الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 7 دقائق

قتل عسكرى جزائري فى سقوط مروحية قرب ميناء بوهارون شرق العاصمة الجزائر، فيما تتواصل عمليات بحث عن عسكريين آخرين كانوا على متن المروحية ، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، مصرع ضابط وفقدان اثنين، إثر سقوط مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية في ساحل محافظة تيبازة غرب العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان: ”سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون في ولاية تيبازة“.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن ”استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط، بينما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة“.

وبحسب البيان، كانت المروحية تقوم بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وأمر قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.​​​​​​​

وتداول ناشطون على تويتر وفيسبوك، مقطعا يُظهِر تحطم المروحية ومحاولة قفز أشخاص من طاقمها قبل سقوطها في البحر.