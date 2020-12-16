شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي مصري عن زيارة محمد بن زايد: أهلا به فى وطنه الثانى.. مصر والإمارات يد واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب الإعلامي المصري أحمد موسى، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر.



وقال موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «للأشقاء في دولة الإمارات العربية مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين منذ أكثر من ٤٠ عاما مع تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دولة الأمارات»