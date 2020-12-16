استقرار متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية (السوداء) بالجزائر ،وسط هدوء التعاملات.



ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وينصح خبراء المال في سوق الصرف بمراجعة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل الشراء أو البيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في السوق الموازي 180 دينارا للشراء و182 للبيع، وفي البنوك بلغ الدولار 132.213 دينار للشراء، و132.228 للبيع.

وبلغ سعر اليورو 218.94 دينار للشراء، و221.37 للبيع وفي المصارف 160.38 دينار للشراء، و160.41 دينار للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية (السوداء) فقد سجل 242.42 دينار للشراء، و245.11 للبيع، بينما في بنك الجزائر المركزي سجل 176.237 دينار للشراء، و176.257 دينار للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع، مقابل 35.24 دينار للشراء، و35.25 دينار للبيع لدى البنوك الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية 49.01 دينار جزائري للشراء، و49.55 دينار للبيع، بينما في بنك الجزائر المركزي سجل 35.99 دينار للشراء، و36 دينارا للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية 589.78 دينار للشراء، و596.33 دينار للبيع، وفي بنك الجزائر 432.49 دينار للشراء، و433.10 دينار للبيع.