الصحة العالمية تحذر أوروبا من "خطر مرتفع" لموجة وبائية ثانية مطلع 2021

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021.



وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي" خلال احتفالات نهاية العام.

وكانت ألمانيا بدأت إجراءات صارمة للعزل العام في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض 952 وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن. ودفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، المستشارة أنجيلا ميركل وحكام 16 ولاية لإعلان إجراءات عزل عام صارمة حتى العاشر من يناير كانون الثاني على أقرب تقدير.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مليون و379238 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بزيادة 27728 حالة و23427 وفاة إجمالا.

بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 89ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 65006 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4093 شخصا.

ووصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 45ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 59 ألفا و182 حالة. ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 184 ألفا و780 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.