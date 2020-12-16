وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السعودية والتوزيع خلال 3 أيام

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم وسيتم توزيعة خلال 3 أيام.



وقال الربيعة : من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من "150" ألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن اللقاح سيكون مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت الصحة إلى أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وحدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح