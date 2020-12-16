الجيش السوداني يمنع مئات المرتزقة من الوصول إلى ليبيا في 2020

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلن متحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية العميد جمعة جمال آدم، توقيف المئات في 2020 كانوا في طريقهم إلى ليبيا.



وأوضح العميد جمعة آدم حسب موقع "أخبار ليبيا 24" أن قواته تمكنت من توقيف 576 شخصاً، منهم 243 شخصاً في فبراير (شباط) الماضي كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع مقابل 20 ألف جنيه شهرياً.

وأشار إلى ضبط 122 شخصاً في دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مرتزقة، في يونيو (حزيران)، مبيناً أنهم حوكموا بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.

وكشف جمعة توقيف 160 شخصاً بينهم سوريون، في يوليو (تموز)، في شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا، و41 في سبتمبر (أيلول) الماضي في غرب دارفور بينهم 4 أطفال