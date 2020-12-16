شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تهدد استقرار المتوسط والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا "تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى".

وأضاف بومبيو أن موسكو "تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا". ولفت إلى أن "هدف الولايات المتحدة لا يزال إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل سياسي من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تهدد استقرار المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.