مجلس التعاون يرحب بالقرار الأمريكي تصنيف “سرايا المختار” مجموعة إرهابية عالمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:49 مساءً, 16 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بـ “سرايا المختار” مجموعة إرهابية عالمية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، حيث سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وأكد معاليه مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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